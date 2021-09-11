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Ertuğrul Soysal kimdir? Ertuğrul Soysal kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Soysal biyografisi!

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Ertuğrul Soysal kimdir? Ertuğrul Soysal kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Soysal biyografisi!

Alınan son dakika haberine göre Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla üç yeni atama kararı yayımlandı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal olurken AFAD başkanı ise Kırıkkale Valisi Yunus Sezer oldu. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından vatandaşlar Ertuğrul Soysal kimdir? diye araştırmakta. Peki, Ertuğrul Soysal kimdir? Ertuğrul Soysal kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Soysal hayatı ve biyografisi nedir?

Resmi gazetede yer alan karara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal oldu. Hayatı merak edilen Ertuğrul Soysal kimdir? Ertuğrul Soysal kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Soysal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ERTUĞRUL SOYSAL KİMDİR?

Ertuğrul Soysal, 3 Mayıs 1963'te Yozgat Sorgun'da doğdu. Babasının adı Halis, annesinin adı Ganime'dir.

Tıp Doktoru; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz hastalıkları cerrahisi uzmanı oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yozgat Çekerek'te Hastane Başhekimliği ve Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu. Özel bir şirkette iki yıl genel müdür olarak görev yaptı. Adıyaman Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa'da özel bir hastane ile Özel Şifa Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştı.

Yozgat milletvekilidir.

Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı görevine getirilmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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