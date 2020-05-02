Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
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Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim

Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
02.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:23

Sosyal medyadan canlı yayına konuk olan gazeteci Ertuğrul Özkök, geçtiğimiz günlerde yatak odasından canlı yayın açan Gonca Vuslateri'nin evini dikizlediğini söyledi.

Usta gazeteci Erturuğrul Özkök, Radyo D'nin Instagram canlı yayınında sevilen radyo programcısı Adem Metan'ın konuğu oldu. Karantinada döneminde ünlü isimlerin canlı yayınlarını izlediğini söyleyen ilginç bir itirafta bulundu.

"TWITTER'DAN HİÇ HAZ ETMİYORUM"

Koronavirüs salgınından dolayı karantinada olan Özkök, Instagram kullanmayı sevdiğini belirterek şunları söyled: "Allah'tan buraya siyaset sokmuyorlar. Twitter'dan hiç haz etmiyorum. Çünkü trolleşti. İnsanların hakaret hakkı bir özgürlük olduğunu görüp herkesin herkese iftara attığı pislik bir hale geldik. Tamam bana göre tamam özgürlükler ama bana göre Instagram daha iyi. Burada centilmenlik var gibi insanlar buraya siyaset sokmuyor. Ben siyasetteki kutuplaşmadan dolayı hangi görüşten olursa olsun benim hoşuma gitmiyor artık."

Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim

"GONCA VUSLATERİ'Yİ DİKİZLEDİM"

Benim yerim Instagram. Burada içim açılıyor. Bazen canlı yayına da giriyorum takip ediyorum. Koronavirüs bizi röntgenci hale getirdi. Karşı tarafta herkes açıyor yatak odasını. Geçenlerde Gonca Vuslateri açmış bende dikizledim evini. Millet gece iki de kahve molası yapıyor" dedi.

Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Haber Yorumları (5)
500
BEN DA BEN DA: Ben de olsam ben de bakardim. . . Lakin Ertugrul ''dikizlemek'' diyerek olayi carpitmis. Acilana bakilir, bakmayan salaktir kardesim, bu kadar basit yani; hele Gonca söz konusu olunca. . . .
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MİSAFİR: Herkes aslına çeker
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O NURİ: Adam hasta biz ne yapalım
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XYZ: Lüzumsuz herif, yaşından başından utanmadan konuştuğu şeye bak, bu ülkeye ve bu kültüre ait olmayan eğreti tiplersiniz
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AHMET: büyüdükçe küçülüyorsun
2 3 Yayından Kaldır
500
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