Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevine ant içerek başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevine ant içerek başladı

23.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:08
Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevine ant içerek başladı

KKTC'de cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, bugün yemin ederek resmen görevine başladı.

KKTC'de cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, bugün yemin ederek resmen görevine başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 Ekim'de yapılan seçiminde cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, yemin ederek görevine başladı.  Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan yemin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı.  Ülkede pazar günü düzenlenen seçimde 5'inci cumhurbaşkanı seçilen Tatar, Cumhurbaşkanalığı Andı'nı okuyarak yemin etti. Tatar, törenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan görevi teslim almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçecek. Cumhurbaşkanlığı'nda ise 17.00'de devir teslim töreni yapılacak.

KKTC Anayasası'nın 100. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Andı şu şekilde :

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Yıldırım Vladimir Putin Mustafa Akıncı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Didem Soydan Oktay Kaynarca Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Serdar Aziz Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz
Daha Fazla Uefa Bakan Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevine ant içerek başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 15:09:31. #1.15#
title