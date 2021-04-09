Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın

Haberler.com - Haberler | Magazin

Oyuncu Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videosu tepkilerin hedefinde yer aldı. Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanan ünlü oyuncu, "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz" dedi. Video kısa sürede binlerce tepki alırken, Ersin Korkut için 'Tutuklansın' etiketi açıldı.

Oyuncu Ersin Korkut'un Diyarbakır ziyaretinde yanındaki şahıs ile yaptığı konuşma, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Yanındaki kişinin sorduğu "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna cevap veren Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN BEN OLAYIM"

Daha sonra yine aynı kişinin yönelttiği "Sen de başkanımız olmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan Korkut, "Başkan ben olayım" dedi ve güldü. Ersin Korkut'un bu cevabı üzerine yanındaki kişi ise "Belki ülke daha iyi yönetilir" dedi.

ERSİN KORKUT İÇİN 'TUTUKLANSIN' ETİKETİ AÇILDI

İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılırken, tepkiler de art arda geldi. Kullanıcılar Korkut'un açıklamasını eleştirdi ve #ErsinKorkutTutuklansın hashtagi altında paylaşımlarda bulundu. Binlerce mesajın atıldığı #ErsinKorkutTutuklansın etiketi Twitter'de kısa sürede 1 numaraya çıktı.

TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM ATTI

Gelen tepkilerden sonra geri adım atan ve Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Korkut, "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız." dedi.

Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' demesi sosyal medyada tepki çekti
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' demesi sosyal medyada tepki çekti
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın
Özgür Deniz (cellat36) kimdir? TikTok ve sosyal medya fenomeni Cellat36 kimdir? Nereli, kaç yaşında?
Özgür Deniz (cellat36) kimdir? TikTok ve sosyal medya fenomeni Cellat36 kimdir? Nereli, kaç yaşında?
Blackout Challenge nedir? TikTok'daki 'Blackout Challenge' akımı nedir?
Blackout Challenge nedir? TikTok'daki 'Blackout Challenge' akımı nedir?
Haber Yorumları (3)
OSMAN TOKGONUL: Oldumu şimdi Ersin kardeş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FATMA: Turkiyenin turklerin parasini yer herkesin guvenini kazanir sonra kimseyi begenmezler ayni kafa hdp kafasi
Cevap Yaz 88 69 Yayından Kaldır
UĞUR SEZGİN: Diyarbakır doğunun yıldızı olacak diyenler vardı onlara bişi oldumu
Cevap Yaz 29 29 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Gülper Özdemir
Spor Diego Burak Yılmaz Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 20:35:50. #1.14#
title