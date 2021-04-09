Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın

Oyuncu Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videosu tepkilerin hedefinde yer aldı. Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanan ünlü oyuncu, "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz" dedi. Video kısa sürede binlerce tepki alırken, Ersin Korkut için 'Tutuklansın' etiketi açıldı.

Oyuncu Ersin Korkut'un Diyarbakır ziyaretinde yanındaki şahıs ile yaptığı konuşma, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Yanındaki kişinin sorduğu "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna cevap veren Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN BEN OLAYIM"

Daha sonra yine aynı kişinin yönelttiği "Sen de başkanımız olmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan Korkut, "Başkan ben olayım" dedi ve güldü. Ersin Korkut'un bu cevabı üzerine yanındaki kişi ise "Belki ülke daha iyi yönetilir" dedi.

ERSİN KORKUT İÇİN 'TUTUKLANSIN' ETİKETİ AÇILDI

İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılırken, tepkiler de art arda geldi. Kullanıcılar Korkut'un açıklamasını eleştirdi ve #ErsinKorkutTutuklansın hashtagi altında paylaşımlarda bulundu. Binlerce mesajın atıldığı #ErsinKorkutTutuklansın etiketi Twitter'de kısa sürede 1 numaraya çıktı.

TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM ATTI

Gelen tepkilerden sonra geri adım atan ve Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Korkut, "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız." dedi.