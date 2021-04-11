Ersin Korkut: İdolüm Russell Crowe
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Ersin Korkut: İdolüm Russell Crowe

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Ersin Korkut: İdolüm Russell Crowe

Beyaz TV'de Simge Tertemiz ve Mehmet Yıldırım'ın sunduğu 'Hayatın Rengi" programına aynı dönem birlikte yarıştığı Yunus Emre Özden ile birlikte konuk olan Ersim Korkut'tan, Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can'a ince gönderme, Acun Ilıcalı'ya da mesaj var…

"Hayatın Rengi" programına konuk olan Ersin Korkut çarpıcı açıklamalarda bulundu: Sakatlanıp Survivor'dan ayrılmasam finalde ilk 3'e kesin kalırdım. SMS oylarıyla da şampiyon olurdum. "Çünkü beni izleyici beni seviyor" dedi. Survivor macerası yarım kalan Ersin Korkut'tan Acun Ilıcalı'ya da çağrıda bulundu: Survivor dünyanın en zor ama en güzel yarışması. Acun 'Survivor All Star' yaparsa kesin katılır bu kez şampiyon olurum.

İDOLÜM RUSSELL CROWE...

Ersin Korkut dünyadan ünlü aktör Russell Crowe'u, Türkiye'den ise Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şafak Sezer'in oyunculuk performansını çok beğendiğini söyledi.

Ersin Korkut ayrıca "Bugüne kadar hep komedi oynadım. Dramatik bir filmde çok oynamak isterim" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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