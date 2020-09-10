Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında, nereli? Ersay Üner şarkıları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında, nereli? Ersay Üner şarkıları

Ersay Üner, son dönemde şarkıları ile adını duyursa da şarkı sözü yazarı ve bestecidir. Özellikle Demet Akalın için yazdığı şarkıları ile adını duyurdu. Diğer yandan oyuncu Büşra Pekin ile olan birlikteliği sayesinde magazin gündeminde sıkça yer aldı. Ersay Üner boyu ve kilosu haberimizde.

Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında, nereli? Ersay Üner şarkıları
10.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:10

Sanatçı Ersay Üner, Konya'da doğdu ve İnşaat Teknik Lisesi'ndeki eğitimini yarım bıraktı. Demet Akalı'na yaptığı besteleri ile popüler oldu. Ersay Üner, belediyelerin düğün salonunda müzikle tanıştı. İşte, Ersay Üner biyografisi...

ERAY ÜNER KİMDİR?

Üner, 7 Ekim 1978 tarihinde Konya Seydişehir'de dünyaya geldi. Türk pop müzik şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve besteci olarak tanınan Ersay Üner, Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla 2000'lerde Türkiye'de tanınmaya başladı.

Babasının memur olarak görev yaptığı belediyenin düğün salonunda müzikle tanışan sanatçı, 2017 yılında, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Büşra Pekin ile evlilik kararı almıştı. Ancak ikili Kasım 2019'da ani şekilde ayrıldı. Üner, Terazi burcudur ve 1.85 boyundadır.

Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında, nereli? Ersay Üner şarkıları

Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında, "Afedersin", "Bebek", "Herkes hak ettiği gibi yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum" ve Ebru Gündeş'in seslendirmiş olduğu "Kızıl Mavi" sayılabilir.

Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında, nereli? Ersay Üner şarkıları

ŞARKILARI

Nokta (2019)

Single'ları

"Yürüdüm" (2015)

"Tatlım Tatlım" (2017)

"İki Aşık" (2017)

İlgili Haberler

Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?
Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?
Otilia Bruma kimdir? Otilia Bruma kaç yaşında, nereli? Otilia Bruma boy, kilo
Otilia Bruma kimdir? Otilia Bruma kaç yaşında, nereli? Otilia Bruma boy, kilo
İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar nereli, kaç yaşında?
İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar nereli, kaç yaşında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mesut Barzani Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Okan Bayülgen Tayanç Ayaydın
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Lionel Messi Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Yunan İzmir Milli Antalya
Şu an buradasınız: Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında, nereli? Ersay Üner şarkıları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 12:16:25. #1.15#
title