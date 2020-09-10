Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında, nereli? Ersay Üner şarkıları Ersay Üner, son dönemde şarkıları ile adını duyursa da şarkı sözü yazarı ve bestecidir. Özellikle Demet Akalın için yazdığı şarkıları ile adını duyurdu. Diğer yandan oyuncu Büşra Pekin ile olan birlikteliği sayesinde magazin gündeminde sıkça yer aldı. Ersay Üner boyu ve kilosu haberimizde.

Sanatçı Ersay Üner, Konya'da doğdu ve İnşaat Teknik Lisesi'ndeki eğitimini yarım bıraktı. Demet Akalı'na yaptığı besteleri ile popüler oldu. Ersay Üner, belediyelerin düğün salonunda müzikle tanıştı. İşte, Ersay Üner biyografisi...

ERAY ÜNER KİMDİR?

Üner, 7 Ekim 1978 tarihinde Konya Seydişehir'de dünyaya geldi. Türk pop müzik şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve besteci olarak tanınan Ersay Üner, Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla 2000'lerde Türkiye'de tanınmaya başladı.

Babasının memur olarak görev yaptığı belediyenin düğün salonunda müzikle tanışan sanatçı, 2017 yılında, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Büşra Pekin ile evlilik kararı almıştı. Ancak ikili Kasım 2019'da ani şekilde ayrıldı. Üner, Terazi burcudur ve 1.85 boyundadır.

Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında, "Afedersin", "Bebek", "Herkes hak ettiği gibi yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum" ve Ebru Gündeş'in seslendirmiş olduğu "Kızıl Mavi" sayılabilir.

ŞARKILARI

Nokta (2019)

Single'ları

"Yürüdüm" (2015)

"Tatlım Tatlım" (2017)

"İki Aşık" (2017)