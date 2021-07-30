Erol Özvar kimdir? Prof. Dr. Erol Özvar kaç yaşında nereli?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Gelişme sonrası Erol Özvar kimdir ve Erol Özvar kaç yaşında nereli gibi konular merak edildi.