Erol Özvar kimdir? Prof. Dr. Erol Özvar kaç yaşında nereli?
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Erol Özvar kimdir? Prof. Dr. Erol Özvar kaç yaşında nereli?

Erol Özvar kimdir? Prof. Dr. Erol Özvar kaç yaşında nereli?
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Gelişme sonrası Erol Özvar kimdir ve Erol Özvar kaç yaşında nereli gibi konular merak edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Peki, Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında nereli?

PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1966

Kaç yaşında: 55 yaşında

Nereli: İstanbul

Erol Özvar (d. 1966; İstanbul, Türkiye), Türk yazar, akademisyen, çevirmen ve Yükseköğretim Kurulu başkanı.

1966'da İstanbul'da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1998'de Marmara Üniversitesinde "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" konulu doktora tezini sundu. Hâlen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyesidir.

15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atandı. 30 Temmuz 2021 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ve başkanlığına atandı.

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