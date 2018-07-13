Erol Olçok'un Yeğeni, Şehitler Köprüsü Davasında Yaşananları Anbean Anlattı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 72 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılırken 39 kişi ise beraat etti. Darbe girişiminde amcası Erol Olçok ve kuzeni Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Fatih Olçok, köprü davasında yaşananları sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"BU KARARI YÜREKLERİMİZİN KABUL ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Bugün açıklanan kararı akıllarımızın, yüreklerimizin kabul etmesi mümkün değil. 2 sene sonunda bugün açıklanan karar hiçbir şekilde doğru değil. Rahmetli Erol amcam ve oğlu Abdullah şehit düştüğünde köprü üzerinde 77 asker vardı. Bugün bunların 36'sı beraat etti.

"TERÖRİSTLERDEN HİÇBİRİ SUÇUNU İTİRAF ETMEDİ"

Toplamda 44 kişi 24 şehidimiz ve 300 den fazla gazimizin olduğu köprüde ki teröristlerin hiçbiri suçunu itiraf etmedi, pişmanlık duymadı. Aksine biz şehit yakınları ve gazilere karşı arsızca sırıtmalar, küfürler vb. gibi alçakça davranışlar sergilemeye devam ettiler.

Erol Olçok'un Yeğeni Fatih Olçok

"KATİLER BİRBİRLERİNİ KOLLADI"

Onurlu, haysiyetli bir insana en ufak bir iftira atsanız ne yapar? Doğru düzgün anlatmaya çalışır, haklılığı uğruna mücadele eder. Bunlarsa vatan hainliği, katillik suçlamalarına robot gibi ar ve hayaları olmadan duymadım, görmedim, bilmiyorumdan başka cevap vermediler. Suçlarını itiraf etmelerini bekledik. Ateş etmediyseler edenleri söylemelerini bekledik. Bunların hiçbiri ama hiçbiri ne ateş ettik dedi ne de edenler şunlar dedi. Yani katiller birbirlerini kolladı.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMAMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Hiçbir şeyi hatırlayamamaları mümkün değil. Bu 5'dk'lık bir olay değil. 7 saat köprüdeydiler. 7 saatlik zaman diliminde, "hiçbir şey hatırlayamamaları" yalanı hainlikten başka bir şey değil. Hemen hemen hepsi tankların ateşlendiği, silahların sıkıldığı, polisin megafonla saatlerce durun çağrıları yaptığı bir ortamda ya uyumuş ya da zırhlı araçlar içinde beklemiş.

15 Temmuz Şehidi Erol Olçok

"VERDİKLERİ İSİMLER BAŞLARINDAKİ 2-3 KOMUTAN"

İstisna olarak ateş ettiğini söyleyen bir kaçıysa sadece havaya ateş etmişler. Peki diyorsun sen insanlara sıkmadın kim sıktı? Ben görmedim diyor. Verdikleri isimler başlarında ki 2-3 komutan. Onun dışında hiç bir şey hatırlamıyorlar.

"44 KİŞİ NASIL BERAAT EDEBİLİYOR"

Peki bu birbirlerini kollayan ve isim vermeyen katil sürüsünden 44 kişi nasıl beraat edebiliyor? Aralarında "tv de görerek bunun bir darbe olduğunu anladım" deyip köprüye geldiğini itiraf eden biri var mesela.Bunu bile bile darbeye katılıyor. Ve bugün beraat ediyor. Adalet?

15 Temmuz Şehidi Abdullah Tayyip Olçok

"MAHKEME, YARGILAMA SÜRECİNDE TATBİKATA GEREK DUYMADI"

Mahkeme yargılama sürecinde tatbikata gerek duymadı. Köprü uygun değilse bile uygun bir yerde tatbikat yapılamaz mıydı? Kurulabilecek uzman ekipler detaylı bir soruşturma sonucu kriminal, psikolojik vb gibi raporlar veremez miydi?

ADALET BU MU?

Ancak bugün verilen bu yanlış karar başta memleket için canlarını feda eden şehitlerimizin ruhlarını, gazilerimizi ve bizleri derin bir şekilde yaraladı. O günü bir daha yaşattı. Olayı dilinden düşürmeyip takipçisi gibi görünenler ise kanunlar gereğini yaptı diyor. Medya, kanaat önderleri, STK'lar, yetkili kişi ve merciler neden adaletin yerini bulması için çaba göstermiyor. Adalet bu mu?