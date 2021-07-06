Erol Kaya: Hedefimiz hizmet çıtasını yukarıya taşımak

Bera Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, hedeflerinin hizmet çıtasını daha da yukarı taşımak olduğuna dikkat çekerek, "Kolektif yönetim anlayışı ışığında hizmetlerini sürdüreceğiz.

Bera Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, hedeflerinin hizmet çıtasını daha da yukarı taşımak olduğuna dikkat çekerek, "Kolektif yönetim anlayışı ışığında hizmetlerini sürdüreceğiz.31 yılı aşkın tecrübeye dinamizmi, genç enerjimizi katarak önemli dönüşümlerin lideri olmak azmindeyiz" dedi.

24 yıldır holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve şimdi Bera Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Erol Kaya, geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında konuştu. Kolektif yönetim anlayışı ışığında hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini belirten Kaya, "Yeni yönetim ekibi olarak, vizyonumuzun yol göstericiliğinde; 'Anadolu Sermayesinin en büyük ve en güçlü modeli olan Bera Holding'i, ana faaliyet alanlarında küresel liderliğe taşımak hedefindeyiz. Grubumuza ait tüm markaların değerlerini güçlendirmek, geleceğe güvenle bakmak ve karlılığımızı maksimize etmek için yeni bir heyecanla göreve başladık. Kolektif yönetim anlayışının ışığında, biz merkezli ve şeffaf bir dönüşüme liderlik etmek amacındayız" ifadelerini kullandı.

YAPTIĞIMIZ İŞ SADECE BÜTÇE VE RAKAMLARDAN İBARET DEĞİL

"'Gücü Köklerinde, Kökleri Yarınlarda' anlayışı ile kuruluş aşamasındaki değerlerimize, vatan sevgisine, ülkemizi kalkındırma arzusuna dayanan yüksek ideallerimizi muhafaza ederek geleceğe yürüme azmindeyiz" diyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 yıldır değişmeyen değerlerimiz ile holdinge bağlı bütün şirketlerimizi 'Ortaklarımızın malı' olarak kabul ediyor, 'Emanetin kutsiyeti' bilinciyle de yolumuza büyük bir aşkla devam ediyoruz. Yaptığımız işlerin, sadece bütçe ve rakamlardan ibaret olmadığının bilinci ile geçmişimizden edindiğimiz tecrübeye dinamizmi, genç enerjimizi katarak önemli dönüşümlerin lideri olmak azmindeyiz. Bu manevi temeller, her zaman diri tuttuğumuz ahlaki ilkelerimizin ve bize büyük heyecan veren ideallerimizin de ilhamını oluşturmaktadır. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere tüm çalışanlarımız ile birlikte bu vizyonu yaşatmanın ve sürekli kılmanın çabası içerisinde olacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı