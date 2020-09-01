Erol Evgin ve Ceylan Ertem'in düeti takipçilerinden tam not aldı
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Erol Evgin ve Ceylan Ertem'in düeti takipçilerinden tam not aldı

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren usta sanatçı Erol Evgin, sahneye Ceylan Ertem'i konuk aldı. İki ünlü ismin peş peşe yaptığı düetler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

01.09.2020 08:07 | Son Güncelleme: 01.09.2020 08:27

Usta sanatçı Erol Evgin, normalleşme sürecinin başlamasıyla ertelenen konserlerini vermeye başladı. Yaz turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşan Evgin, sahneye maskeyle çıktı.

BİRLİKTE DÜET YAPTILAR

Biletleri sosyal mesafe kurallarına uyularak satışa açılan, konser alanına girerken ateş ölçümü yapılan, maske dağıtılan konserde sahneye çıkan Erol Evgin, geceyi "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açtı. Erol Evgin konserinin ilk bölümünde sahneye; "Onu çok seviyorum. Sesini, tarzını çok beğeniyorum" sözleriyle Ceylan Ertem'i davet etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ertem; "Geçtiğimiz yıl 50. yıl konserinizde izleyiciler arasındaydım. Müzik şifadır. Erol Evgin'in sahnesinde olup, onunla şarkı söylemek en büyük şifa" sözleriyle Evgin'e, teşekkür etti. Sanatçılar birlikte "Altın Düetler 2" albümünde seslendirdikleri "Sitem" ve "Odalarda Işıksızım" isimli şarkıları söylediler.

Erol Evgin ve Ceylan Ertem'in düeti takipçilerinden tam not aldı

"CEYLANCIĞIM SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Konserden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan Erol Evgin, "Biletleri sosyal mesafe kurallarına uyularak satışa açılan Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserimi izlemeye maskeleriyle gelen İstanbullular, gece boyunca şarkılarıma tüm coşkunuzla eşlik ettiniz, muhteşemdiniz.

Sahnemde sesini, duruşunu çok beğendiğim Ceylan Ertem konuğum oldu. "Sitem" ve "Odalarda Işıksızım" şarkılarını birlikte söyledik. Ceylancığım, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Erol Evgin ve Ceylan Ertem'in düeti takipçilerinden tam not aldı
Erol Evgin ve Ceylan Ertem'in düeti takipçilerinden tam not aldı
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