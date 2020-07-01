Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu TRT Arşiv'in Instagram hesabından Erol Evgin ve Nükhet Duru'nun yıllar önce Ah Bir Zengin Olsam şarkısını söylediği anlar paylaşıldı. Videoda en dikkat çeken detay ise Evgin'in siyah tül çorabı giymesi oldu.

TRT'nin görsel hafızası sloganıyla yola çıkılarak açılan TRT Arşiv'in Instagram hesabından paylaşılan her video, kullanıcıları yıllar öncesine götürüyor. Instagram hesabından dün yayınlanan videoda yer alan Erol Evgin, siyah tül çoraplı kombiniyle kısa sürede gündem oldu. "SİYAH TÜL ÇORAP MI GİYİYORSUN?" TRT Arşiv, Damdaki Kemancı müzikaline ait olan "Ah Bir Zengin Olsam" şarkısını Erol Evgin ve Nükhet Duru'nun özel yorumuyla olan videosunu paylaştı. Şarkı izleyenleri yıllar öncesine götürse de bir detay görenleri şaşkına çevirdi. Kumaş pantolonun altına siyah tül kadın çorabı giyen Evgin'i gören kullanıcılar "Siyah tül çorap nedir öyle, gerçekten onu mu giyiyorsun" yorumları yaptı. İşte Erol Evgin için yapılan bazı yorumlar...