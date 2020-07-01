Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu

TRT Arşiv'in Instagram hesabından Erol Evgin ve Nükhet Duru'nun yıllar önce Ah Bir Zengin Olsam şarkısını söylediği anlar paylaşıldı. Videoda en dikkat çeken detay ise Evgin'in siyah tül çorabı giymesi oldu.

01.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:40

TRT'nin görsel hafızası sloganıyla yola çıkılarak açılan TRT Arşiv'in Instagram hesabından paylaşılan her video, kullanıcıları yıllar öncesine götürüyor. Instagram hesabından dün yayınlanan videoda yer alan Erol Evgin, siyah tül çoraplı kombiniyle kısa sürede gündem oldu.

"SİYAH TÜL ÇORAP MI GİYİYORSUN?"

TRT Arşiv, Damdaki Kemancı müzikaline ait olan "Ah Bir Zengin Olsam" şarkısını Erol Evgin ve Nükhet Duru'nun özel yorumuyla olan videosunu paylaştı. Şarkı izleyenleri yıllar öncesine götürse de bir detay görenleri şaşkına çevirdi. Kumaş pantolonun altına siyah tül kadın çorabı giyen Evgin'i gören kullanıcılar "Siyah tül çorap nedir öyle, gerçekten onu mu giyiyorsun" yorumları yaptı.

Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu

İşte Erol Evgin için yapılan bazı yorumlar...

Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Magazin
Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu Magazin
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Magazin
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi Magazin
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Magazin
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Magazin
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Özlem Zengin Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Buse Varol Hülya Avşar Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 14:40:59. #1.14#
title