Erol Evgin Ankaralıları Mest Etti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erol Evgin Ankaralıları Mest Etti

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Erol Evgin Ankaralıları Mest Etti

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam KerkiSolfej'in organizasyonuyla Ankara ATO Congresium'da konser verdi. İşte detaylar…

Soğuk havaya rağmen Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde; "İçimdeki Fırtına", "Ateşle Oynama", "Deli Divane", "Bir Bakışın Yetti", "Hep Böyle Kal" gibi altın şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyleyen Erol Evgin, geceyi Turgut Uyar'ın "Umuttur" şiirinden okuduğu satırlarla sonlandırdı.

"Umut kaçınılmaz gelecektir

Bütün gümbürtüsüyle

Umut kaçınılmaz gerçektir çünkü

Biri Asya'da biterken söz gelişi, Şili'de öbürkü başlar"

Erol Evgin Ankaralıları Mest Etti

Snob Magazin - Magazin

Turgut Uyar, Erol Evgin, Fırtına, Umut, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title