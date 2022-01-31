Erol Evgin Ankaralıları Mest Etti
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Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam KerkiSolfej'in organizasyonuyla Ankara ATO Congresium'da konser verdi. İşte detaylar…
Soğuk havaya rağmen Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde; "İçimdeki Fırtına", "Ateşle Oynama", "Deli Divane", "Bir Bakışın Yetti", "Hep Böyle Kal" gibi altın şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyleyen Erol Evgin, geceyi Turgut Uyar'ın "Umuttur" şiirinden okuduğu satırlarla sonlandırdı.
"Umut kaçınılmaz gelecektir
Bütün gümbürtüsüyle
Umut kaçınılmaz gerçektir çünkü
Biri Asya'da biterken söz gelişi, Şili'de öbürkü başlar"
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