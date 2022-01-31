Erol Evgin Ankaralıları Mest Etti

Soğuk havaya rağmen Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde; "İçimdeki Fırtına", "Ateşle Oynama", "Deli Divane", "Bir Bakışın Yetti", "Hep Böyle Kal" gibi altın şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyleyen Erol Evgin, geceyi Turgut Uyar'ın "Umuttur" şiirinden okuduğu satırlarla sonlandırdı.

"Umut kaçınılmaz gelecektir

Bütün gümbürtüsüyle

Umut kaçınılmaz gerçektir çünkü

Biri Asya'da biterken söz gelişi, Şili'de öbürkü başlar"

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