Erol Bilecik kimdir? Erol Bilecik kaç yaşında? Erol Bilecik nereli? Erol Bilecik ne iş yapar?
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Erol Bilecik kimdir? Erol Bilecik kaç yaşında? Erol Bilecik nereli? Erol Bilecik ne iş yapar?

Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili olan Erol Bilecik, 57 yıl yaşında. Erol Bilecik evli mi? Erol Bilecik mesleği ne?

Erol Bilecik kimdir? Erol Bilecik kaç yaşında? Erol Bilecik nereli? Erol Bilecik ne iş yapar?
04.09.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:29

Erol Bilecik Hatay doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. Erol Bilecik eğitimleri neler? Erol Bilecik ailesi hakkında tüm detaylar haberimizde.

EROL BİLECİK KİMDİR?

1962 yılında Antakya'da doğan Erol Bilecik, ilk, orta ve lise öğrenimini yine Antakya'da tamamladı. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer aldı.

1989 yılında İndeks Bilgisayar A.Ş.'yi kuran Erol Bilecik, firmanın genel müdürlük görevini de üstlendi. Türkiye genelinde bilgisayar firmalarına, ihtiyaç duydukları teknoloji ürünlerinin tedarik merkezi olma amacıyla faaliyet gösteren İndeks Bilgisayar A.Ş., 200'den fazla dünya markasının ürünlerini 8.000'den fazla iş ortağı kanalıyla Türkiye'deki bireysel ve kurumsal tüketicilerle buluşturuyor.

Erol Bilecik kimdir? Erol Bilecik kaç yaşında? Erol Bilecik nereli? Erol Bilecik ne iş yapar?

EROL BİLECİK İŞ HAYATI

Erol Bilecik, halen Index Grup bünyesindeki İndeks Bilgisayar A.Ş., Despec A.Ş., Datagate A.Ş., Artım A.Ş., Neteks A.Ş, Teklos A.Ş. ve Homend A.Ş.'nin CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Erol Bilecik yönetiminde, Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar 2004 yılında, Datagate Bilgisayar 2006 yılında, Despec Bilgisayar ise 2010 yılında BIST'te halka açılmışlardır. Erol Bilecik, Grup Şirketleri vasıtasıyla sektöre ve ülkemize beş kez yabancı stratejik ortak ve sermaye girişi gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur.

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