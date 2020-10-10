Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler

Moskova'daki toplantı sonrası ateşkes kararı çıksa da Ermenistan saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Hadrut'a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalar, dünyanın gözünü bölgeye çevirmişti. Günlerdir tansiyonun bir an olsun düşmediği bölgedeki duruma Rusya arabulucu olarak müdahale etti.

ATEŞKESE RAĞMEN RAHAT DURMUYORLAR

Rusya'nın çağrısı üzerine dün iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi. Yaklaşık 11 saat süren toplantıdan cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı çıktı. Bugün saat 12.00 itibarıyla devreye girecek ateşkes öncesi Ermenistan ordusu saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Hadrut´a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

GEREKLİ ADIMLAR ATILDI

Saldırıların, Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı´dan gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun gerekli adımları attığı belirtildi.

MÜZAKERELER BAŞLAYACAK

Öte yandan Lavrov toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.