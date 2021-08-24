Ermenistan parlamentosunda Paşinyan konuştuğu sırada kavga çıktı! Meclis bir anda karıştı
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Ermenistan parlamentosunda Paşinyan konuştuğu sırada kavga çıktı! Meclis bir anda karıştı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya

Başbakan Nikol Paşinyan'ın konuşması sırasında Ermenistan parlamentosu karıştı. "Armeniya" ve muhalif "Onurum Var" milletvekillerinin bulunduğu mecliste, muhaliflerin güvenlik görevlileri ile birbirlerine girdiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Azerbaycan yenilgisinin ardından Ermenistan halkının desteğini önemli anlamda yitiren Başbakan Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki seçimlerin ardından kurulan hükümetin 5 yıllık programını açıklamak üzere kürsüye çıktı.

PAŞİNYAN'IN KORUMA SAYISINI ELEŞTİRDİLER

Konuşma sırasında araya giren muhalif 'Onurum Var' ittifakının milletvekili Anna Mkrtchyan, Paşinyan'ın yanındaki korumalara dikkat çekerek gerginlik yaratacak sözler sarf etti. Bunun üzerine Meclis Başkanı Alen Simonyan, Mkrtchyan'ın mikrofonunu kapattı ve meclisi terk etmesini istedi.

KAVGAYA ASKERLER MÜDAHALE ETTİ

Meclis Başkanı'nın talebini reddetmesinin ardından "Onurum Var" milletvekilleri, Mkrtchyan'ı güvenlik güçlerinden korumak için etrafını sardılar. Sandalyelerin zaman zaman havalarda uçuştuğu kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Ermenistan parlamentosunda Paşinyan konuştuğu sırada kavga çıktı! Meclis bir anda karıştı
Emre İliksiz
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