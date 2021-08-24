Ermenistan parlamentosunda Paşinyan konuştuğu sırada kavga çıktı! Meclis bir anda karıştı

Başbakan Nikol Paşinyan'ın konuşması sırasında Ermenistan parlamentosu karıştı. "Armeniya" ve muhalif "Onurum Var" milletvekillerinin bulunduğu mecliste, muhaliflerin güvenlik görevlileri ile birbirlerine girdiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.