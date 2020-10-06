Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü

Özellikle Azerbaycan Türklerine karşı acımasızlığıyla bilinen "Dehşet" lakaplı Ermeni Albay Artur Galstyan, Azerbaycan ordusunun Karabağ'a düzenlediği operasyonda öldürüldü.

Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesine yönelik operasyonda Ermeni işgali altındaki bölgenin kalbine inen birçok stratejik noktayı kontrol altına aldı. Bölgede çatışmalar hız kesmeden devam ederken Ermenistan ordusu ağır bir kayıp daha verdi.

ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Özellikle Azerbaycan Türklerine yönelik sert tutumu ve acımasızlığı ile bilinen Ermeni Albay Artur Glatsyan, Azerbaycan ordusunun düzenlediği operasyonda öldürüldü. Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Vahe Enfiajyan da 'Dehşet' lakaplı albayın öldüğünü Facebook sayfasından doğruladı.

CEPHEDEN KAÇIŞLAR BAŞLADI

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar, Ermenistan'ı köşeye sıkıştırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephede ağır kayıplar veren Ermenistan askerlerinin yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını aktardı. Ermeni albayın ölümünün de askerlerin psikolojisini olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.