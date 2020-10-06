Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü

06.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:43

Özellikle Azerbaycan Türklerine karşı acımasızlığıyla bilinen "Dehşet" lakaplı Ermeni Albay Artur Galstyan, Azerbaycan ordusunun Karabağ'a düzenlediği operasyonda öldürüldü.

Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesine yönelik operasyonda Ermeni işgali altındaki bölgenin kalbine inen birçok stratejik noktayı kontrol altına aldı. Bölgede çatışmalar hız kesmeden devam ederken Ermenistan ordusu ağır bir kayıp daha verdi.

ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Özellikle Azerbaycan Türklerine yönelik sert tutumu ve acımasızlığı ile bilinen Ermeni Albay Artur Glatsyan, Azerbaycan ordusunun düzenlediği operasyonda öldürüldü. Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Vahe Enfiajyan da 'Dehşet' lakaplı albayın öldüğünü Facebook sayfasından doğruladı.

CEPHEDEN KAÇIŞLAR BAŞLADI

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar, Ermenistan'ı köşeye sıkıştırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephede ağır kayıplar veren Ermenistan askerlerinin yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını aktardı. Ermeni albayın ölümünün de askerlerin psikolojisini olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.

Ermenistan ordusunda 'Dehşet' lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü
Haber Yorumları (13)
REALİST: lakabı gibi sonuda dehşet olmuş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HÜSEYİN: Mekanın cehennem olsun albay.Mezarinda dik dur inşaallah. Onlarca masum azerinin kanı var elinde
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DADAŞ: Çok güzel devam
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Hulusi Akar Muharrem İnce Melania Trump Emmanuel Macron
Magazin Ajda Pekkan Hatice Çarpar Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Babel Falcao Gökhan Töre Fırat Aydınus Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 14:48:44. #1.15#
title