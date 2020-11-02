Ermenistan ordusu SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan ordusu SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı

02.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:39
Ermenistan ordusu SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalar hala devam ederken, Azerbaycan ordusu SİHA ile belirlediği birçok Ermeni unsurunu yok etti. Gözünü kırpmadan sivilleri katleden Ermeniler, şimdi de SİHA korkusuyla ormanları hedef aldı. Ermeni askerlerin ormanı yaktığı görüntüler Rus gazeteciler tarafından kayıt altına alındı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasından sonra başlayan çatışmalar 37 gündür devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan'a sahada cevap veren Azerbaycan ordusu, SİHA'ların yardımıyla belirlediği Ermenistan unsurlarını vurarak yok etti.

SİVİLLERİ KATLEDEN ERMENİLERİN YENİ HEDEFİ ORMANLAR OLDU

Çatışmaların ilk gününden bugüne kadar SİHA'ları etkin olarak kullanan Azerbaycan ordusu belirlediği her hedefi başarıyla yok ederken, Ermenistan askerleri her dakikayı SİHA korkusu ile geçirmeye başladı. Gözünü kırpmadan sivilleri katleden Ermeniler, şimdi de SİHA'lardan korunmak için ormanları yakmaya başladı.

ORMANI ATEŞE VERDİLER

Ermenistan ordusunun Laçin koridoruna yerleştirdiği gönüllü birlikler SİHA saldırılarını engellemek için ormanı ateşe verdi. Bu anlar Rus gazetecilerin kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde ormanın içine konuşlandırılmış bir grup Ermeni askerin ormanı ateşe verdikleri net olarak görüldü.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Şeyma Subaşı Demet Özdemir Yonca Evcimik
Spor Falcao Tamer Tuna Adem Ljajic Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan ordusu SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 14:39:33. #1.14#
title