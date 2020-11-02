Ermenistan ordusu SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalar hala devam ederken, Azerbaycan ordusu SİHA ile belirlediği birçok Ermeni unsurunu yok etti. Gözünü kırpmadan sivilleri katleden Ermeniler, şimdi de SİHA korkusuyla ormanları hedef aldı. Ermeni askerlerin ormanı yaktığı görüntüler Rus gazeteciler tarafından kayıt altına alındı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasından sonra başlayan çatışmalar 37 gündür devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan'a sahada cevap veren Azerbaycan ordusu, SİHA'ların yardımıyla belirlediği Ermenistan unsurlarını vurarak yok etti.

SİVİLLERİ KATLEDEN ERMENİLERİN YENİ HEDEFİ ORMANLAR OLDU

Çatışmaların ilk gününden bugüne kadar SİHA'ları etkin olarak kullanan Azerbaycan ordusu belirlediği her hedefi başarıyla yok ederken, Ermenistan askerleri her dakikayı SİHA korkusu ile geçirmeye başladı. Gözünü kırpmadan sivilleri katleden Ermeniler, şimdi de SİHA'lardan korunmak için ormanları yakmaya başladı.

ORMANI ATEŞE VERDİLER

Ermenistan ordusunun Laçin koridoruna yerleştirdiği gönüllü birlikler SİHA saldırılarını engellemek için ormanı ateşe verdi. Bu anlar Rus gazetecilerin kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde ormanın içine konuşlandırılmış bir grup Ermeni askerin ormanı ateşe verdikleri net olarak görüldü.