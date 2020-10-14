Ermenistan ordusu bu kez de Azerbaycanlı gazetecileri hedef aldı
Ermenistan ordusu, cephe hattındaki Terter'e bu sabah düzenlediği saldırıda Azerbaycanlı gazeteciler de hedef alındı. Az TV ekibine ait araç, ateş altında kalırken sürücü yaralandı.
Azerbaycan devlet televizyonu Az TV'nin ekibi, Terter'de saldırıya uğrayan bölgeye gidiyordu.
Araçlarına Ermenistan ordusu tarafından ateş açıldı. Sürücü yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi.
Bölgeye 100'den fazla füzeli saldırı gerçekleştirildi, 1 kişi hayatını kaybetti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivilyaralanmıştı.