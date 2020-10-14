Ermenistan ordusu bu kez de Azerbaycanlı gazetecileri hedef aldı

Ermenistan ordusu, cephe hattındaki Terter'e bu sabah düzenlediği saldırıda Azerbaycanlı gazeteciler de hedef alındı. Az TV ekibine ait araç, ateş altında kalırken sürücü yaralandı.