Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan'ı neden istifaya davet etti? İşte ülkeyi karıştıran darbe girişiminin perde arkası

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Başbakan Paşinyan ve hükümeti istifaya çağırırken, Paşinyan gelişmeyi darbe girişimi olarak yorumladı ve taraftarlarını sokağa çağırdı. Erivan sokaklarını karıştıran olayın Paşinyan'ın Rusya'nın balistik füzeleri İskender'lerle ilgili yorumları nedeniyle yaşandığı ve başrolde Rusya'nın olduğu öğrenildi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan geçtiğimiz aylarda kendisine yönelik istifa çağrıları ve sokak olaylarıyla karşılaşmış, Karabağ yenilgisinin faturasıyla yüzleşmek durumunda kalmıştı. Özellikle tarihi hezimet sonrasında halkın büyük tepkisiyle karşılaşan Ermenistan Başbakanı, istifa taleplerini göz ardı ederek görevine devam etme kararı almıştı.

PAŞİNYAN HALKI ERİVAN SOKAKLARINA ÇAĞIRDI

Paşinyan'a bu sefer de istifa çağrısı ordudan geldi. Ermenistan Başbakanı kendisine darbe girişimi başlatıldığına yönelik açıklama yaparak halkı sokağa çağırdı. Erivan sokaklarındaki kalabalığa katılan ve eline aldığı megafonla mücadele çağrısı yapan Paşinyan'ın hareketi sonrasında ülkenin daha da karışabileceği konuşuluyor.

İSKENDER'LERLE İLGİLİ AÇIKLAMASI ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Dünya Ermenistan'da yaşanan darbe girişimine kilitlenirken, Erivan'daki karışıklığa neden olarak Başbakan Paşinyan'ın Rusya'nın balistik füzeleri İskender'ler hakkında yaptığı açıklamalar gösteriliyor. İskender füzelerinin yüzde 10 isabetli olduğunu bazen patlayıp bazen patlamadığını söyleyen Paşinyan'ın bu sözlerinin Rusya'yı oldukça rahatsız ettiği ve sonuç olarak böyle bir gelişme yaşandığı iddia ediliyor.

PAŞİNYAN ORDU ÜZERİNDE HAKİMİYET KURMAYA ÇALIŞIYOR

Kaynaklar, ordunun kendisini istifaya davet etmesini büyük bir kurnazlık ile askeri darbe olarak lanse eden Paşinyan'ın halkı sokağa çağırarak ordu üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığını ancak bu noktada belirleyici unsurun Rusya olacağını belirtiyor.

ULUSLARARASI ADIMLAR DA SÖZ KONUSU OLABİLİR

Rusya'nın bu hamlesine karşılık uluslararası adımların da söz konusu olabileceğini belirten kaynaklar, Amerika ve Fransa müdahalesinin gelişebileceğini fakat buna Rusya'nın izin vermeyebileceğini aktarıyor. Paşinyan'ın böyle bir hata yapması durumunda ise Moskova'nın Ermenistan Başbakan'ın kellesini alabileceği konuşuluyor.