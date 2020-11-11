İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu

Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa kentinde ilk ezan sesi duyuldu.

NE OLMUŞTU?

Şuşa 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip olan Şuşa yalnızca Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisi olarak biliniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 8 Kasım'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Şimdi Şuşa'ya döndük. Tüm tarihi eserlerimizi, tüm camilerimizi restore edeceğiz ve 28 yıl sonra Şuşa'da ezan tekrar duyulacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı