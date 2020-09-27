Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Tüm pozisyonları kaybettik

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü var." dedi.

Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan ordusu hızla ilerken, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan kayıplara ilişkin itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yarılarımız var.Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye'de var" diye konuştu.