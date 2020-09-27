Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Tüm pozisyonları kaybettik
Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü var." dedi.
Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan ordusu hızla ilerken, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan kayıplara ilişkin itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yarılarımız var.Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye'de var" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlatılan karşı saldırıda, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesinde de kontrolü ele geçirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı