Ermenistan'ın başkenti Erivan'da günlük yaşam

Ermenistan'ın başkenti Erivan, şehir merkezinde bulunan müzeleri, resim galerileri, tiyatroları, opera ve konser salonları, park ve çeşmeleri ile birlikte sahip olduğu tarihi yapılarıyla ilgi çekiyor. Ermenistan'ın kültürel ve sanatsal merkezi kabul edilen Erivan, ülkeye ziyarette bulunanların uğrak yerlerinden olmayı sürdürüyor.