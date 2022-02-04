Ermenistan'ın başkenti Erivan'da günlük yaşam - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da günlük yaşam

AA, Ali Balıkçı - Güncel
 - Güncelleme:

Ermenistan'ın başkenti Erivan, şehir merkezinde bulunan müzeleri, resim galerileri, tiyatroları, opera ve konser salonları, park ve çeşmeleri ile birlikte sahip olduğu tarihi yapılarıyla ilgi çekiyor.

Ermenistan'ın başkenti Erivan, şehir merkezinde bulunan müzeleri, resim galerileri, tiyatroları, opera ve konser salonları, park ve çeşmeleri ile birlikte sahip olduğu tarihi yapılarıyla ilgi çekiyor. Ermenistan'ın kültürel ve sanatsal merkezi kabul edilen Erivan, ülkeye ziyarette bulunanların uğrak yerlerinden olmayı sürdürüyor.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da günlük yaşam

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da günlük yaşam

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da günlük yaşam

AA / Ali Balıkçı - Güncel

Ermenistan, Konser, Opera, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title