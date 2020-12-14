Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi
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Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi

14.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:54
Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi

Azerbaycan ile girdiği savaşta tarihi bir hezimete uğrayarak Dağlık Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının önünü açacak, sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair 11 saldırı belgelendi.

27 Eylül'de başlayan saldırılar sonrasında 44 gün süren savaşta Azerbaycan ordusu tarafından tarihi yenilgiye uğratılarak Dağlık Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları da belgelendi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Ağdam, Barda, Fizuli, Gence, Goranboy, Naftalan ve Tatar'daki şehir, kasaba ve köylere yaptığı saldırıları araştırdı.

FÜZE VE TOP MERMİLERİ İLE YERLEŞİM YERLERİNİ VURDULAR

Kasım ayında Azerbaycan'da saha araştırması yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin balistik füzeler, güdümsüz topçu füzeleri ve büyük kalibreli top mermileri ile yerleşim yerlerini vurduğuna ilişkin 11 saldırıyı belgeledi.

ASKERİ ALANLAR DEĞİL SİVİLLER HEDEF ALINDI

Yapılan incelemelerde söz konusu saldırıların en az dördünde Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından atılan bombaların açık askeri hedeflerin bulunmadığı alanlarda sivil yerleşim yerlerini vurduğu ve bu alanlarda çok sayıda sivilin şehit olduğu belirtildi.

Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırısı belgelendi

53 SAVAŞ TANIĞI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü hazırladığı raporda saldırıların 53 tanığı ile kişisel görüşmelere ve 12 telefon görüşmesine de yer verdi. HRW ayrıca 17 saldırının 10'unun uydu görüntülerine, sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarına da baktı. Bu materyaller, saldırıların zamanını ve tarihini ve yıkımın boyutunu doğruladı. Diğer saldırılar ise ilerideki raporlarda detaylandırılacak.

TARAFSIZ ŞEKİLDE ARAŞTIRILMALI

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, "Ermeni birlikleri şehirlerde ve köylerde defalarca güdümlü ve güdümsüz füzeler ve ağır toplar kullandılar. Altı haftalık savaş sırasında tekrarlanan bu saldırılar, sivillerin yaşamlarını ve evlerini yasadışı bir şekilde yok etti. Bu saldırılar tarafsız bir şekilde araştırılmalıdır.'' dedi.

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