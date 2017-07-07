Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırısı

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, "Bütün gücümüzle kanımızın son damlasına kadar Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.



Dündar, yazılı açıklamasında, Ermeniler'in tarih boyunca Türklere yaptıkları kötülüklerle bulundukları coğrafyada huzur ve barışı dinamitleyen bir toplum olduğunu savundu.



Tarihte bunu kanıtlayan birçok vahşetin yaşandığını ifade eden Dündar, "Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra özgürlüğüne kavuşan Azerbaycan ile her fırsatta savaştılar. Hocalı kasabasında 1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan bir gecede 613 suçsuz, günahsız insana soykırım yaptılar. Kaçmaya çalışanlar pusuya düşürülerek hunharca işkenceyle öldürdüler." değerlendirmesini yaptı.



"Soykırımcı Ermeniler, Kafkasya'da huzur ve barış ortamını dinamitleyen yapay kurulmuş bir terör devletidir." diyen Dündar, şunları kaydetti:



"Azerbaycan topraklarının beşte birini işgal eden, Hocalı başta olmak üzere birçok yerde soykırım yapan eli kanlı bir devlettir. Artık hepimizin sabrının ve sözün bittiği noktadayız. Tarih şahit olsun ki Ermeniler bu akıttıkları kanların hesabını mutlaka misliyle ödeyeceklerdir. Sivil toplum örgütleri olarak kamuoyuna haykırarak duyuruyoruz, bu terörist Ermenistan devleti işgal ettikleri toprakları iade etmediği ve bedelini ödemediği takdirde Kafkasya'ya barış gelmeyecektir. Çifte standardı yaşam biçimi kabul eden Ermeni destekçisi devletler de tarih önünde sorumlusunuz. Bütün gücümüzle kanımızın son damlasına kadar Azerbaycan'ın yanındayız."