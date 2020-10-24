Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti
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Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti

24.10.2020 08:16 | Son Güncelleme: 24.10.2020 08:50

Geçen gün öldürülen Azerbaycan askerlerinin olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaşan Ermenistan Kamu Radyosu, popçu Serdar Ortaç'ın fotoğrafına yer vererek bir skandala imza atmıştı. Yeni bir skandalla gündeme gelen radyo, bu kez de Tarkan, Aras Bulut İynemli ve Burak Özdemir'in (CZN Burak) fotoğraflarını, Azerbaycan askeri diyerek paylaştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül tarihinde başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Olayla ilgili olarak her gün onlarca haber yapılırken, bu haberlerden bazıları yanlış bilgiler barındırıyor. Son olarak, Erivan Radyosu olarak da bilinen Ermenistan Kamu Radyosu 'Öldürülen Azerbaycan askerleri' başlıklı bir haber yayınlamış ve haberin içinde popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in cephede öldürüldüğünü iddia etmişti. Bu skandal ile gündeme gelen radyo yeni bir skandala daha imza attı.

TARKAN, ARAS BULUT İYNEMLİ VE CZN BURAK'IN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Öldürülen Azerbaycan askerleriyle ilgili yanlış bilgi paylaşmaya devam eden radyo bu kez de megastar Tarkan, oyuncu Aras Bulut İynemli ve şef Burak Özdemir'in (CZN Burak) fotoğraflarını kullandı. Sitede Tarkan'ın askerlik fotoğrafı,"Bakü askerlerinin yüzde 99'unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır" haberinde kullanıldı.

Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti

RADYO AÇIKLAMA YAPTI

Radyo tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "21 Ekim'de yayımlanan 'Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor' başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz" denildi.

Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti

FOTOĞRAFLAR DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan açıklamanın ardından aralarında Aras Bulut İynemli'nin de bulunduğu ünlülerin askerlik fotoğrafları başka fotoğraflarla değiştirildi.

Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti

Kaynak: Hürriyet

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