Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladılar
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Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladılar

20.10.2020 23:04 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:17
Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladılar

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu, yine PKK taktiğine başvurdu. Ermenistan, kendi sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladı. Terör örgütü PKK da kendini korumak için Afrin'de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikmişti.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu başarıyla sürdürürken, şu ana kadar 78'den fazla kritik nokta Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldı. Operasyon kapsamında ağır kayıplar veren ve Türk SİHA'ları karşısında direnemeyen Ermenistan ordusu ise, bölücü terör örgütü PKK'nın taktiklerini kullanmaya devam ediyor.

SINIRA RUS BAYRAKLARI DİKTİLER

Ermenistan ordusu, son olarak kendi sınır bölgesine Rus bayrakları dikmeye başladı. Cephede PKK'lı teröristleri kullandığı bilinen Ermenistan, bu taktikle sınırlarını herhangi bir saldırıya karşı korumaya çalışıyor.

Öte yandan terör örgütü PKK, kendini korumak için Afrin'de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikmişti.

MEVZİLERE CANSIZ MANKENLER YERLEŞTİRDİLER

Ermenistan ordusu, geçtiğimiz günlerde de silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirmişti.

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