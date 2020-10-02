Ermenistan'dan Azerbaycan'a roketatar saldırısı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Barda ve Tovuz bölgeleri ile Ağdam bölgesindeki Güzelli yerleşim yeri ve Şemkir'deki Sabirkend'e roketatarla saldırı düzenlediğini açıkladı.