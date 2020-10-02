Ermenistan'dan Azerbaycan'a roketatar saldırısı
02.10.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:36
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Barda ve Tovuz bölgeleri ile Ağdam bölgesindeki Güzelli yerleşim yeri ve Şemkir'deki Sabirkend'e roketatarla saldırı düzenlediğini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Barda ve Tovuz bölgeleri ile Ağdam bölgesindeki Güzelli yerleşim yeri ve Şemkir'deki Sabirkend'e roketatarla saldırı düzenlediğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı