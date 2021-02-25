Ermenistan'daki olaylar sonrası Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan?" videosu paylaşım rekoru kırıyor

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Dağlık Karabağ'dan çok büyük kayıplarla ayrılan Ermenistan'da ordu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetine istifa çağrısında bulundu. Paşinyan'ın destekçileriyle birlikte sokağa inmesi sonrası ülkede tansiyon iyice yükseldi. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in videosu yeniden gündem oldu.

Azerbaycan'a karşı Karabağ'da yenilen Ermenistan'da ordu Başbakan Paşinyan ile hükümetinin istifasını talep etti. Ülkede darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan destekçilerini sokağa çağırdı ve kendisini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Ülkede yaşanan gelişmeler sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Dağlık Karabağ savaşı döneminde Paşinyan'ı hedef alan ve paylaşım rekorları kıran videosu yeniden gündem oldu. Karabağ'daki mağlubiyeti itiraf eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın imzaladığı teslimiyet anlaşması sonrası Aliyev ulusa sesleniş konuşması yapmıştı.

"NE OLDU PAŞİNYAN? RAKS EDİYORDUN"

Zafer anlaşmasının maddelerini tek tek ilan eden Aliyev'in konuşması sırasında Paşinyan için "Ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun Cebrayıl'a? Raks ediyordun" ifadelerini kullandığı kısım dillere pelesenk olmuştu. Aynı video, bugün de ülkesinde protestoların hedefindeki Paşinyan'ın vatandaşları sokağa davet etmesi sonrasında yeniden gündem oldu.