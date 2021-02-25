Ermenistan'da Paşinyan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi

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Ermenistan'da ordunun istifasın istediği Başbakan Paşinyan, darbe girişimini kınayıp vatandaşlarını sokağa çağırdı. Bu açıklama sonrasında sokaklara inen Paşinyan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi.

Azerbaycan'a karşı kaybettiği Karabağ savaşından sonra Ermenistan'da sular durulmuyor. Yenilginin faturasının kesildiği Başbakan Paşinyan, halk tarafından defalarca istifaya davet edildi. Tüm çağrılara kulak tıkayan Paşinyan'a asıl darbe ise ordudan geldi.

HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Silahlı kuvvetler bugün Paşinyan'ın istifasını talep etti. Paşinyan ise darbe girişimi ile karşılaştıklarını söyleyip halkı sokağa çağırdı. Bu gelişmeler sonrasında Başbakan Paşinyan dahil çok sayıda kişi caddelere çıktı. Bir ara eline megafon alan Başbakan, kendisini destekleyen vatandaşlara mücadele çağrısında bulundu.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bu açıklamalar sonrasında muhalifler Meclis önünde, Paşinyan destekçileri ise Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Bir ara karşılaşan gruplar arasında arbede çıktı. Acımasızca birbirine giren vatandaşlar, eylemlerde kan dökülme ihtimaline karşı izleyenlerin endişe etmesine neden oldu.