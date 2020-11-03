Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor
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Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor

03.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:57

Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan ve ağır kayıplar veren Ermenistan, çocuk yaştaki askerlerden medet ummaya başladı. Ortaya çıkan son fotoğraflarda çoğunu çocukların oluşturdu bir grup askerin ormanlık alanda papazlar tarafından vaftiz edildiği görülüyor.

Cepheye gönderecek asker bulamayan Ermenistan ordusundaki çözülmeyi gösteren kareleri, AP haber ajansı dünyaya servis etti. Azerbaycan ordusunun ilerleyişiyle işgal altındaki Dağlık Karabağ'dan kaçışlar hızlandı.

FOTOĞRAFLAR TÜM DÜNYAYA SERVİS EDİLDİ

İşgalci Dağlık Karabağ yönetiminin savunma bakan yardımcısı Arthur Sarkisyan'ın öldürülmesiyle, Ermenistan ordusundaki çözülme daha da gözle görülür hale geldi. Geçen hafta gönüllülere verilen askeri eğitimin fotoğraflarını servis eden Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bu kez çok konuşulacak kareleri dünyaya servis etti.

VAFTİZ EDİLEN ASKERLERİN ÇOĞU ÇOCUK

Dağlık Karabağ'daki ormanlık alanda silah altına alınan ve papazlar tarafından vaftiz edilen askerlerin çoğunun çocuk olduğu dikkat çekiyor. Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlı papazlar vaftiz töreninden sonra askerlerin boynuna ahşap haçlar takıyor. Öte yandan Ermenistan şimdiye kadar 1177 askerinin öldüğünü açıkladı.

İşte o anlara ilişkin kareler:

Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor
Haber Yorumları (8)
FATİH: dünyanın her yerinde dini ve milli gazlar aynı şekilde veriliyor. .
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DÜRİYEM: Ölüyü çok yıkamayla ölü cennete gitmez papaz efendi, ver coşkuyu ver coşkuyu
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PAPAZLAR NİE GİTMİYO CEPHEYE: PAPAZLAR NİE GİTMİYO CEPHEYE ?
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