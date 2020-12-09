Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı

09.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:06

Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için muhalefetin verdiği süre tamamlanınca ülke genelinde sivil itaatsizlik protestoları başladı.

Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için muhalefetin verdiği süre tamamlanınca ülke genelinde sivil itaatsizlik protestoları başladı.

Ermenistan'da muhalefet geçtiğimiz hafta sonu büyük bir miting yaparak Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşmasına imza atan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için dün saat 12.00'ye kadar süre vermişti. Paşinyan dün istifa açıklaması yapmayınca akşam saatlerine doğru ülkede protestolar başladı. Başta başkent Erivan olmak üzere bazı kentlerde muhalefet partisi üyesi birçok protestocu otoyolları ulaşıma keserek eylemlerine başladı. Polisler tarafından da göstericilere karşı müdahaleler gerçekleşirken birçok eylemde arbede çıktı. Bazı göstericiler gözaltına alınırken polis trafiğe kapatılan yolların tekrar açılması için yoğun çaba sarf etti.

Gündüz protesto gece siyasi hareketlilik

Göstericiler "Hain Nikol" sloganları atarken Ermeni Devrimci Federasyonu Bürosu üyesi İşhan Saghatelyan akşam saatleri itibariyle ülkede sivil itaatsizlik eylemlerine başladıklarını duyurdu. Eylemler gece saatlerine doğru sona ererken bu sıralarda Erivan'ın siyasi koridorlarında hareketlilik gözlendiği ve birçok siyasi parti liderinin toplantılar yaptığı öğrenildi. Ülkedeki muhalefet bloğunun oluşturduğu "Vatan Kurtuluş Hareketi" gece saatlerinde yayınladığı ilan ile tüm muhalifleri bugün Erivan'daki parlamento binası önünde toplanmaya davet etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı
Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı
Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı
Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ermenistan'ın saldırılarında 98 sivil hayatını kaybetti, 414 kişi yaralandı
Ermenistan'ın saldırılarında 98 sivil hayatını kaybetti, 414 kişi yaralandı
İntikam eylemi hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı
İntikam eylemi hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı
- İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da yine sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 5 yaralı
- İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da yine sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Öykü Çelik Ivana Sert Cemal Hünal Yıldız Tilbe
Spor Pierre Webo Burak Yılmaz Ali Palabıyık Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:11:58. #1.15#
title