Son dakika haber: Ermenistan'da muhalefet Paşinyan karşıtı protesto gerçekleştirecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haber: Ermenistan'da muhalefet Paşinyan karşıtı protesto gerçekleştirecek

10.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:31

Son dakika haberi... Ermenistan'da muhalefet partileri, Dağlık Karabağ'dan çekilerek yenilginin kabul edildiği anlaşmaya imza atan Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı sokağa çıkma kararı aldı.

Ermenistan'da muhalefet partileri, Dağlık Karabağ'dan çekilerek yenilginin kabul edildiği anlaşmaya imza atan Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı sokağa çıkma kararı aldı. Ülkedeki 17 siyasi parti tarafından hazırlanan ortak bildiride, "Tarihimizin en utanç verici sayfası maalesef dün yazıldı" denildi.

Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da yıllardır süren işgal, Azerbaycan'ın kazandığı zafer ile son buldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul ettiklerini ve Azerbaycan ile anlaşmaya imza attıklarını duyurunca Ermenistan'da muhalefet ayaklandı. Paşinyan'ın imzaladığı anlaşmayı yenilgi olarak gören muhalefet gece saatlerinde parlamento binasını basarak gece boyunca işgalini sürdürdü. Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ın da linç edildiği olaylar halen sıcaklığını korurken, ülkedeki muhalefet partileri protestoları yaygınlaştırmak için miting yapma kararı aldı. Ülkedeki 17 siyasi parti ortak bir bildiri yayınlayarak yarın yerel saatle 13.00'te Erivan'da büyük bir miting yapacaklarını duyurdu.

"TARİHİMİZİN EN UTANÇ VERİCİ SAYFASI MAALESEF DÜN YAZILDI"

Bildiride, "Tarihimizin en utanç verici sayfası maalesef dün yazıldı. Devletini ve toprağını kanıyla cephede koruyan askerlerin arkasından, bizim arkamızdan ulusal olmayan bir anlaşma imzalandı. Halihazırda birliğimize, iç çekişmeler ve provokasyonların dışlanmasına ihtiyaç var. Bu nedenle bütün yurtseverleri yarın 13.00'de Erivan'da Özgürlük Meydanı'nda yapılacak mitinge davet ediyoruz" denildi.

Ermenistan basını ise gece saatlerinden bu yana yaşanan olaylarla ilgili gelişmeleri kamuoyuna aktarırken, başta başkent Erivan olmak üzere birçok kritik şehirde asker ve polislerin güvenlik önlemlerini arttırdığını belirtti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haber: Ermenistan'da muhalefet Paşinyan karşıtı protesto gerçekleştirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fransa'da İslam karşıtı sekülerizmi eleştiren yazıya sansür
Fransa'da İslam karşıtı sekülerizmi eleştiren yazıya sansür
Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü
Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü
Son dakika haber... Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladı
Son dakika haber... Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Türkan Şoray Yasemin Allen İkbal Gürpınar İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Nacer Chadli Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ermenistan'da muhalefet Paşinyan karşıtı protesto gerçekleştirecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 18:30:50. #1.14#
title