Ermenistan'da bebek ticareti skandalı: "Uyuşturucu mafyasından daha güçlü"
Haberler » Dünya » Ermenistan'da bebek ticareti skandalı: "Uyuşturucu mafyasından daha güçlü" - Haberler

Ermenistan'da bebek ticareti skandalı: "Uyuşturucu mafyasından daha güçlü"

Ermenistan’da, Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle başlayan süreç içinde zor durumdaki yaşı küçük çok sayıda genç annenin ellerinden bebeklerinin alınıp, karaborsada başkalarına satıldığı ortaya çıktı.

26.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:27
Ermenistan'da bebek ticareti skandalı:

'da, 'nin çöküşüyle başlayan süreç içinde zor durumdaki yaşı küçük çok sayıda genç annenin ellerinden bebeklerinin alınıp, karaborsada başkalarına satıldığı ortaya çıktı.


Başkentte 'da ünlü bir doğum uzmanı doktor Razmik Abramyan, yetimhane müdürü ve diğer üst düzey yetkililerin "bebek mafyasıyla" işbirliği suçlamasıyla tutuklanması, ülke gündeminde geniş yankı uyandırırken, Erivan yönetimi, ülkede evlatlık edinme sürecini askıya aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler