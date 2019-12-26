Ermenistan'da bebek ticareti skandalı: "Uyuşturucu mafyasından daha güçlü"

26.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:27

Ermenistan'da, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle başlayan süreç içinde zor durumdaki yaşı küçük çok sayıda genç annenin ellerinden bebeklerinin alınıp, karaborsada başkalarına satıldığı ortaya çıktı.



Başkentte Erivan'da ünlü bir doğum uzmanı doktor Razmik Abramyan, yetimhane müdürü ve diğer üst düzey yetkililerin "bebek mafyasıyla" işbirliği suçlamasıyla tutuklanması, ülke gündeminde geniş yankı uyandırırken, Erivan yönetimi, ülkede evlatlık edinme sürecini askıya aldı. Euronews.com'da Görüntüle