Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olayları için "soykırım" tanımlamasını yapan ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak kararın Ermeni halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915'in 106'ıncı yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Biden'ın açıklamasına bir mektupla yanıt verdi.

"ERMENİSTAN İÇİN GÜVENLİK MESELESİ"

Biden'ın açıklamasının ardından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı'na bir mektup yazarak "Dünyanın her yerindeki Ermenilerin soykırımın tanınmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Biden'a "adalete doğru attığı güçlü adım ve Ermeni soykırım kurbanlarının mirasçılarına paha biçilmez desteği" için teşekkür eden Paşinyan, soykırımın tanınmasının Dağlık Karabağ savaşının ardından Ermenistan için bir güvenlik meselesi olduğunu da belirtti.

KONGRE DE TANIMIŞTI

ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915'i soykırım olarak tanımlayan kararları kabul etmiş, son olarak her iki partiden 100'ün üzerinde üye Biden'a bir mektup göndererek 24 Nisan'daki açıklamasında Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıma çağrısı yapmıştı.

SEÇİM VAADİYDİ

Ermeni Soykırımı'nın tanınması, hem Biden'ın, hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim vaatlerinden biriydi. Biden aynı zamanda, Delaware Senatörü olduğu dönemden bu yana soykırımın resmen tanınması yönünde çağrı yapmış bir isim.