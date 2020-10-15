Ermenistan Başbakanı Paşinyan sahada kaybettiklerini itiraf etti: Ordumuz kuzey ve güneyde geri çekildi
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan sahada kaybettiklerini itiraf etti: Ordumuz kuzey ve güneyde geri çekildi

15.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan sahada kaybettiklerini itiraf etti: Ordumuz kuzey ve güneyde geri çekildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Ermenistan, 30 yıldır işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının bir kısmından çekilirken, Paşinyan sahada kaybettiklerini, "Ordumuz kuzey ve güney istikametlerinde biraz geri çekildi" sözleriyle itiraf etti.

Azerbaycan, 27 Eylül'de sivilleri hedef alan Ermenistan karşısında savunmaya geçmiş ve gücünü bariz şekilde hissettirmişti. Azerbaycan ordusu karşısında duramayan Ermenistan ilk olarak ateşkes istedi. İki ülke arasında ateşkes yapılırken, Ermenistan anlaşmaya sadık kalmadı ve sivil halkı tekrar hedef almaya başladı. Bunun üzerine Ermeni ordusunu vurmaya devam eden Azerbaycan bazı bölgeleri işgalden kurtardı. Ermeni ordusu geri çekilmek zorunda kalırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

ERMENİSTAN ORDUSUNUN ÇEKİLDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Ermensitan Başkbakanı Nikol Paşinyan, yayınladığı video-mesaj ile Ermeni halkına seslendi. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaları değerlendiren Paşinyan, "18 günlük çatışma sırasında ordumuz kuzey ve güney istikametlerinde biraz geri çekildi" dedi. Ermenistan, bugüne kadar sahada kaybettiğini kabul etmezken, bu açıklama itiraf olarak değerlendirildi.

KURTARILAN YERLER VİDEO OLARAK VERİLİYOR

Azerbaycan bugüne kadar 45 yerleşim birimini işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtardığı toprakları yayınladığı video ile tüm dünyaya kanıtlıyor.

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