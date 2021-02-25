Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan sokaklarında destekçileriyle bir araya geldi

Son Dakika! Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin istifaya davet ettiği Başbakan Paşinyan, "Ülkede darbe girişimi var" deyip taraftarlarını sokaklara çağırmıştı. Erivan sokaklarına çıkan Paşinyan, eline aldığı megafon ile destekçilerine seslendi.

Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgi alan ve Ermeni halkı tarafından eleştirilerin hedefinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Silahlı Kuvvetler tarafından istifaya çağrıldı.

GENEL KURMAY BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden kısa bir açıklama yapan Paşinyan, bu çağrının bir darbe girişimi olduğunu vurguladı ve Genel Kurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldı.

MEGAFONLA SOKAĞA İNDİ

Yaşanan gelişmenin hemen ardından kendi destekçilerini Erivan merkezine davet eden Paşinyan, eline megafon alarak sokağa indi. Yanına oğlunu da alan Paşinyan kolluk kuvvetlerinin kurduğu abluka altında yürüyüşünü gerçekleştiriyor.

KORTEJDEKİ KALABALIK HER GEÇEN SANİYE ARTIYOR

Kendisine destek veren vatandaşları da yanına alan Paşinyan, korteji kalabalık bir hale getirdi. Öte yandan Paşinyan'ın yanında ordu mensuplarının olduğu da görüldü. Yürüyüşe katılanların sayısı her geçen saniye artış gösteriyor.