Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ermenistan'ın Sünik kentini ziyaret eden Başbakan Nikol Paşinyan'a tepki gösteren öfkeli bir grup " Defol, burada işin yok" diyerek, kenti terketmesini istedi.

Ermenistan'ın Sünik kentini ziyaret eden Başbakan Nikol Paşinyan'a tepki gösteren öfkeli bir grup " Defol, burada işin yok" diyerek, kenti terketmesini istedi.

Azerbaycan'dan aldığı ağır yenilginin ardından Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde 'hain' ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfke dinmiyor. Ülkenin güneyinde, İran sınırına yakın bölgedeki Sünik kentini gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi ziyaret eden Paşinyan, bölge halkı tarafından protesto edildi. Yerel medya, Paşinyan'ın konvoyunun öfkeli halk tarafından durdurulduğunu bildirdi. Güvenlik güçleri ve eylemciler arasında yer yer ufak çaplı arbedeler çıktı. Paşinyan'a tepki gösteren öfkeli grup " Defol, burada işin yok" ifadelerini kullandı.

MEZARLIK VE KİLİSEDEN KOVULMUŞTU

Paşinyan geçtiğimiz hafta, Dağlık Karabağ savaşında ölen Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isterken, asker yakınının tepkisiyle karşılaştı. Asker yakını Paşinyan'a size izin vermiyorum" diyerek çiçek bırakmasını engellemişti. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen yıl Aralık ayında ilk kez halkla yüzleşmişti. Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz, Paşinyan'a tepki göstererek elini vermedi, sonra da kapıyı göstererek çıkmasını istemişti.

BU AY SONU İSTİFA EDECEK

Paşinyan, erken seçimlerin önünü açmak için bu ayın son on günü içinde görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Paşinyan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunda kaybetmesi sonrasında Rusya'nın aracılık ettiği ateşkesi onayladığı için geçen yılın Kasım ayından beri istifa etmeye çağrılıyordu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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