Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi

Azerbaycan karşısında teslim olma anlaşmasını imzalayan ve sonrasında ülkesinde protesto edilen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a karşı yapılmaya çalışılan suikast ve darbe girişimi engellendi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı suikast girişiminin ve bir grup eski yetkili tarafından darbe girişiminin engellendiği açıklandı.

Ulusal Güvenlik Servisi'nden "Şüpheliler başbakanı öldürerek iktidarı yasadışı bir şekilde gasp etmeyi planlıyorlardı" açıklaması yapıldı.

BİR KİŞİNİN EVİNDE KARABAĞ'DAN GETİRİLEN SİLAHLAR ÇIKTI

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Syuniks bölgesinde iktidar karşıtı görüşlere sahip bir kişinin evinde yapılan aramada Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinden getirilen çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Bu kişinin Ermenistan ve sözde Dağlık Karabağ'daki bazı politikacılarla söz konusu silahları kullanmak suretiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı öldürme, ardından iktidarı gasbetme konusunda anlaştığı öne sürülen açıklamada, "Hazırlanan bu ciddi suçlar Ulusal Güvenlik Servisi tarafından ortaya çıkarıldı ve önlendi" ifadeleri kullanıldı.

ESKİ İSTİHBARAT BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili doğrudan bağlantısı olduğu iddiasıyla bazı muhalif partilerin yöneticileri ve mensupları ile bir gönüllü birlik komutanının gözaltına alındığı ifade edildi.