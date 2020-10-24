Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını ifade etti. Haciyev, "15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır" dedi.