Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor
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Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor

24.10.2020 21:42 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:02

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını ifade etti. Haciyev, "15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır" dedi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan bir skandala daha imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı.

"15 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARI ASKERE ALMAK SUÇTUR"

Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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