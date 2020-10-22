Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler

22.10.2020 11:02 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:56

Azerbaycan askerleri 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Zengilan şehrinde tarihi bir caminin yıllarca domuz ahırı olarak kullanıldığını tespit etti. Camiyi o şekilde gören asker içeriye girdiğinde, "Alçakların yaptığına bakın" diyerek tepki gösterdi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmaya başlamasından sonra çıkan çatışmalar yaklaşık olarak 1 aydır devam ediyor. Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durdurmayan Ermeni askerleri birer birer cepheleri terk ederken, Azerbaycan, uzun yıllardır işgal altında olan birçok toprağını kurtardı. Son kurtarılan yerlerden biri de Zengilan oldu.

TARİHİ CAMİ DOMUZ AHIRINA ÇEVRİLMİŞ

Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Zengilan kentinde Ermenistan'ın tarihi bir camiye verdiği zararı görüntüledi. 27 sene sonra kurtarılan Zengilan'da tarihi caminin domuz ahırına çevrildiği görüldü.

Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler

"ALÇAKLARIN YAPTIĞINA BAKIN"

Azerbaycan askeri camiye verilen zararı gözler önüne sererek, "Alçakların yaptığına bakın" diyerek tepki gösterdi. Hızla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Müslümanların dinine ve Azerbaycan'ın tarihine verilen zarar eleştirilerin hedefi oldu.

Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı
Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Markar Esayan'ın Türkiye sevgisini gözler önüne seren sözleri yeniden gündem oldu
Hayatını kaybeden Markar Esayan'ın Türkiye sevgisini gözler önüne seren sözleri yeniden gündem oldu
Azerbaycan askerleri, Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri, Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti
Haber Yorumları (39)
NNNXXXNNN: Azerilerin yüzde doksanbeşi şii olmasına rağmen iran neden ermenistanı destekliyor anlamış değilim.
Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
BSRIŞ: Korkuyor çünkü iranda 40 milyon Azeri türkü var bağımsızlık hareketine girişirleer diye
2 8 Yayından Kaldır
AYSEL: ALLAH İSLAH ETSİN AMİN İN ŞE ALLAH
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Sergey Lavrov Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Derviş Zaim Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kaza Eylül Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 13:52:11. #1.15#
title