Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler

Azerbaycan askerleri 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Zengilan şehrinde tarihi bir caminin yıllarca domuz ahırı olarak kullanıldığını tespit etti. Camiyi o şekilde gören asker içeriye girdiğinde, "Alçakların yaptığına bakın" diyerek tepki gösterdi.