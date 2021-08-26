Ermenistan askerleri sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin 26 Ağustos gecesi saat 02.25'den 03.40'a kadar Basarkeçer ilinin Yukarı Zağallı mevzilerinden Kelbecer'in İstisu yerleşkesindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine aralıklarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada açılan ateşe karşı misillemede bulunulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı