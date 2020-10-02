- Ermenistan'a ait hedefler vurulmaya devam ediyor
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- Ermenistan'a ait hedefler vurulmaya devam ediyor

02.10.2020 20:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:24

- Ermenistan'a ait hedefler vurulmaya devam ediyor Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarında Ermenistan hedeflerini vurma anına ait görüntüler yayınlandı.

- Ermenistan'a ait hedefler vurulmaya devam ediyor

TERTER - Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarında Ermenistan hedeflerini vurma anına ait görüntüler yayınlandı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir topçu noktasını ve tankı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, topçu noktası ve tankın imha anına dair görüntüleri paylaştı.

- Ermenistan'a ait hedefler vurulmaya devam ediyor
- Ermenistan'a ait hedefler vurulmaya devam ediyor
- Ermenistan'a ait hedefler vurulmaya devam ediyor
- Ermenistan'a ait hedefler vurulmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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