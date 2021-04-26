Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı
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Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı

İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK - Haberler | Güncel

Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı "Kadınlar saklandı diye, başlarını kesmişler" "Yandım Allah sesleri civar köylerden duyulmuş" ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' açıklaması üzerine Ermeni çeteler tarafından 1918 yılında 278 kişinin vahşice şehit...

Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı

"Kadınlar saklandı diye, başlarını kesmişler"

"Yandım Allah sesleri civar köylerden duyulmuş"

ERZURUM - ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' açıklaması üzerine Ermeni çeteler tarafından 1918 yılında 278 kişinin vahşice şehit edildiği Alaca Mahallesi sakinleri gözyaşları içerisinde o yılları anlatarak soykırım iddiasına tepki gösterdi.

Erzurum'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi tarihinde Ermeniler tarafından yapılan en büyük katliamlardan birisini barındırıyor. 10 Mart 1918 yılında Ermeni çeteleri tarafından Alaca köyünde bulunan 278 kişi, acımasızca şehit edilip kadın ve çocukları ise bir ahıra doldurarak yakıldı.

103 Yıldır dinmeyen bu acı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı 'soykırım' açıklaması üzerine adeta ikiye katlandı. Köy sakinleri, Türklerin soykırım yaptığını düşünenleri Alaca Mahallesinde Ermenilerin neler yaptığını gözleriyle görmeye davet etti.

"Kadınlar saklandı diye, başlarını kesmişler"

O gün yaşananları yakınlarından dinleyen Rafet Cengiz, Ermenilerin kendilerinden kaçan kadınların başlarını kestiğini ifade ederek, "Bizim aileden 5 kadın öldürüldü. Bunlar tandıra girdi. Lambaların üzerindeki hisleri yüzlerine sürmüşler ki Ermeniler onlara yaklaşmasın diye. Onlar ise bunları tandırdan çıkartıp başlarını kesmişler. Halam 6 yaşındayken görmüş bu olayları. Başı kesilen kadınlar ayağı kalkıp dolanıyormuş. Bizden niye saklanıyorsunuz diye kesmişler kafalarını" dedi.

"Yandım Allah sesleri civar köylerden duyulmuş"

Ermenilerin yaktıkları yaşlıların "Yandım Allah" seslerinin civar köylere gittiğini kaydeden Cengiz, "Ruslar buradayken bizim köy halkına 'Biz size silah verelim bizle gelin Ermeniler buraya gelirse sizi sağ bırakmaz' demişler. Yaşlı adamlarda demiş ki 'Biz silahlanırsak bizi daha fazla öldürmek isterler' o yüzden almamışlar. Ermeni köye girer girmez herkesi yakıp yıkmış. Ahırlara saman basmışlar yaşlıları doldurmuşlar ve üzerlerine benzin dökmüş yakmışlar. Çevre köylere 'Yandım Allah' sözleri gitmiş ama onlar gelip kurtaramamışlar. Ordu burada olduğu için gelememişler. Burada o an 150 adam ölmüş" şeklinde konuştu.

"Bu köye yapılan işkencenin akıl ve mantıkta yeri yok"

Kazım Karabekir'in bile "Böyle katliam görmedim" dediğini hatırlatan Cengiz, "Kadınları göğüslerinden çivilemişler. Yapmadıkları eziyet kalmamış. Bizim 5 akraba evleri delerek diğer evlere kaçıyormuşlar. Ermeniler anlamış onlara da işkence etmiş. Kazım Karabekir buraya gelmiş buradaki olayı görünce not defterine ben hayatımda 'Böyle eziyet görmedim' demiş. 'Alaca köyüne Ermeniler öyle bir katliam yapmış ki akıl almaz' demiş. Bu köy çok büyük olduğu için ordu buraya yerleşmiş. Allah belalarını versin. Bu köye yapılan işkencenin akıl ve mantıkta yeri yok" açıklamalarında bulundu.

Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK

Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler
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