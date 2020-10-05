Hata mı kurnazlık mı? Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde, stratejik bilgiler ifşa oldu
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Hata mı kurnazlık mı? Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde, stratejik bilgiler ifşa oldu

05.10.2020 08:55 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:16

Azerbaycan topraklarını işgal ettiği için bir haftadır yaşanan sıcak çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan bu kez de stratejik planlarının ifşa olmasıyla gündemde. Ermeni komutanların poz verdiği sırada arkada birlik yerlerinin ve silah mevzilerinin görülmesi dikkat çekti. Bunun bir hata mı yoksa kurnazlık mı olduğu ise henüz bilinmiyor.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar verirken Ermenistan ordusunun sosyal medyadaki paylaşımı ise gündem oldu.

GİZLİ BİLGİLER GÖRÜLÜYOR

Görüntülerde sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın komuta merkezindeki komutanlara birifing verdiği sırada karartılmış olarak servis edilmesi gereken gizli bilgi ve haritalar açıkça görülüyor. Sosyal medyada tartışılan ise gizli tutulması gereken bilgilerin paylaşılması bir hata mı yoksa plan mı?

Hata mı kurnazlık mı? Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde, stratejik bilgiler ifşa oldu

"SALAKLIK MI? KURNAZLIK MI?"

Eski asker, Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar da söz konusu görüntüleri paylaşarak durumun kısa zamanda teyit edileceğini söyledi. Ağar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ermenistan ordusunun duvarlara asılı panolarda yer alan; savunma hatlarını, karargah, birlik yerlerini ve silah mevzilerini paylaşması! Salaklık mı? Kurnazlık mı? Teyit edilecektir"

Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde, stratejik bilgiler ifşa oldu
Hata mı kurnazlık mı? Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde, stratejik bilgiler ifşa oldu
Haber Yorumları (18)
EROL MEHMET YILDIZ: Ermenistanda askere alma yaşı 50 herhalde. Tiplere bak. En küçüğü 50 yaşında
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
DQW: gerizekalı astsubay derecesindekilerdir kollarına bak
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YOK ARTIK: 2002 yılında yüzbaşı rütbesindeyken ordudan kaçan, hiçbir harekata katılmamış bu ağar denen adamı kaale alan varmı acaba.
Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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