İstifa eden Ermeni generalden "Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı" itirafı
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İstifa eden Ermeni generalden "Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı" itirafı

20.11.2020 23:59 | Son Güncelleme: 21.11.2020 00:26
İstifa eden Ermeni generalden

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını açıkladı.

Ermeni General Movses Hakopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Hizmetleri Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki eylemlerine dair Erivan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"NEREDE KULLANILDIĞINA DAİR BİLGİ VEREMEM"

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendiren Hakopyan, "Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı, nerede kullanıldığına dair bilgi veremem" dedi.Ermenistan'ın Rusya'dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunan Hakopyan, "Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık." diye konuştu.

HAKOPYAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Ermenistan başsavcılığı, Hakopyan'ın açıklamalarına dair soruşturma başlatılacağını bildirdi.

91 AZERBAYCANLI SİVİL YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Azerbaycan başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a yönelik saldırılarında 91 sivilin hayatını kaybettiği, 404 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

İSKENDER FÜZESİ NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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