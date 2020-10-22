Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok
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Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok

22.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:07
Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok

Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, cepheden kaçan askerlere yalvardığını çabuk unuttu. İnsanları silahlanmaya çağıran Harutyunyan, "Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok. Halkımız Vatanın güvenliği için kendi hayatlarından geçmiş durumdalar" dedi. Sesindeki çaresizliği dikkat çeken Harutyunyan bile dediklerine inanamadı.

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasından sonra, Azerbaycan kendisini savunmaya geçti ve Ermenistan ordularına saldırdı. Azerbaycan'ın cephedeki üstün başarısı Ermeni askerlerini püskürtürken, Erivan yönetimi iki kez ateşkes istedi. Ateşkeslerin yapılmasından kısa süre sonra sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan, Azerbaycan'ın kararlı duruşu karşısında bozguna uğradı ve cepheden kaçmaya başladı.

GEÇEN HAFTA ASKERLERİNE KAÇMAMASI İÇİN YALVARIYORDU

Dünya tarafından tanınmayan Karabağ Cumhuriyeti'nin sözde lideri Arayik Harutyunyan, geçen hafta cepheden kaçan askerlere yalvardığını unuttu ve kendinin bile inanmadığı açıklamalarda bulundu. Açıklamasında cepheden yeni döndüğünü belirten Harutyunyan, "Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok. Halkımız Vatanın güvenliği için kendi hayatlarından geçmiş durumdalar." dedi.

"HERKESİ SİLAHA SARILMAYA DEVAM EDİYORUM"

Harutyunyan da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gibi sivil halkı silahlanmaya çağırdı ve"Herkesi silaha sarılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Harutyunyan'ın bu açıklamaları yaparken ki çaresiz duruşu ise dikkatlerden kaçmadı.

Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok

Bu açıklamaları yapan sözde Karabağ lideri Harutyunyan, daha önce cepheden kaçan askerleri durdurabilmek için önlerine geçerek yalvarmaya başlamıştı.

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Haber Yorumları (3)
ORHAN: GERÇEKTEN DOĞRU SÖYLÜYOR. CEPHEDEN KAÇMA KARARLILIĞI VE AZMİNDEN BAHSEDİYOR. SİZ NE SANDINIZ :)
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XX: yalanci iftiraci kalles kopek surusu
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SİMLİ: HE CANIM HEEE İNANDIK. . . . . . . . . . .
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