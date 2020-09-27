Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti
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Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti

27.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:30

Ermenek'te 6 yıl önce meydana gelen elim maden kazasında evladı Tezcan'ı kaybeden, yırtık ayakkabılarıyla katıldığı cenaze töreninde herkesi duygulandıran 81 yaşındaki Recep Gökçe, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen maden kazasında evlatları Tezcan'ı kaybeden, yırtık ayakkabılarıyla katıldığı cenaze töreninde herkesi duygulandıran 81 yaşındaki Recep Gökçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

EŞİYLE KARANTİNA ALTINA ALINMIŞTI

İlçeye bağlı Kazancı beldesinin Gökçeler Mahallesi'nde ikamet eden Gökçe, 3 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Recep Gökçe, Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gökçe'nin aynı yaştaki eşi Ayşe Gökçe'nin de beldedeki evinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti
Recep Gökçe

ELİM KAZANIN SİMGESİ HALİNE GELMİŞLERDİ

Recep Gökçe'nin cenazesinin yarın öğleden sonra Kazancı beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kamuoyu, Recep ve Ayşe Gökçe çiftini Ermenek'teki maden faciasının ardından tanıdı. Kömür ocağında cansız bedenlerine ulaşılan 18 işçiden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe ile babası Recep Gökçe, söyledikleri ve yaptıklarıyla adeta facianın simgesi haline gelmişti.

YÜREKLERİ DAĞLAMIŞLARDI

Anne Gökçe'nin, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" demesi ve röportaj sırasında baba Gökçe'nin, "Gitti mi benim oğlan şimdi, saklamayın?" diye sorması ile yırtık ayakkabılarıyla cenaze törenine katılması herkesi duygulandırmıştı.

Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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