Ermenek'te mermer ocağından demir çalan 2 kişi yakalandı - Haberler
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Ermenek'te mermer ocağından demir çalan 2 kişi yakalandı

AA / Ali Bardak - Haberler | Güncel
Ermenek'te mermer ocağından demir çalan 2 kişi yakalandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde mermer ocağından demir çalan 2 kişi yakalandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde mermer ocağından demir çalan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağaççatı köyünde ormanlık alanda Orman İşletme Şefliğine ait alanın içinde bulunan kapalı haldeki mermer ocağında demir direklerin çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler demirleri Güneyyurt Beldesinde ikamet eden E.K ve A.K'nin çaldığını tespit etti.

Şüphelilerin evinin bahçesinde yapılan aramada çalınan 750 kilo demir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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AA / Ali Bardak - Son Dakika Haberleri

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