Ermed'den "Medya ve STK buluşması" etkinliği
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Ermed'den "Medya ve STK buluşması" etkinliği

Ermed'den 'Medya ve STK buluşması' etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Yeni Medya Derneğince(ERMED) kentte bulunan sivil toplum kuruluş temsilcilerinim katıldığı Medya ve STK buluşması etkinliği düzenleniyor.

Erzurum Yeni Medya Derneğince(ERMED) kentte bulunan sivil toplum kuruluş temsilcilerinim katıldığı Medya ve STK buluşması etkinliği düzenleniyor.

Erzurum Yeni Medya Derneğince düzenlenen etkinliği, bu ayki konukları Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı ve Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Sadullah Efe oldu.

Türk Anneler Derneği Başkanı Filiz Pasin etkinlikte yaptığı açıklamada, medyanın önemine değinerek, böylesine anlamlı bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çalışmaları hakkında bilgi paylaşımda bulunan Pasin, Erzurum Yeni Medya Derneğine başarı dileklerini illetti.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ise kentte iş birliği içerisinde yapılan çalışmaları önemsediklerini belirterek, medyanın toplumun sesi olduğunu ifade etti.

Çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunan Efe, sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun kentin gelişmesi açılısından önemli olduğunu ifade etti.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, medya ile Sivil Toplum Kuruluşlarını buluşturmanın sinerji açısından önemli olduğunu belirterek, çeşitli kesimlerin sorunları dinleyerek, medya boyutuyla ilgili çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Yeni kurulan bir dernek olmalarına rağmen hergeçen gün üye sayılarını artırdıklarını belirten İspirli, mesleki dayanışmayı önemsediklerini ifade etti.

Medyanın toplumla bütünleşmesinin önemine değinen İspirli, sivil toplum kuruluşlarının toplumun dinamizmi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Aylık bazda yapacakları etkinliklerde farklı kesimleri ağırlayacaklarını belirten İspirli, "Amacımız meslektaşlarımız arasında dayanışmayı sağlayarak, toplumun sesi olan medyanın toplumla bütünleşmesini sağlamak. Teknolojik gelişmelere önemli bir konuma gelen yeni medyanın gücünü etkin kullanmak adına elimizden geleni yapacağız. İnternet haberciliği özgünlük ve donanım gerektiren bir alan, bu alandaki sorunların çözülmesi konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz. Pandemi sürecinden dolayı toplantımızı açık havada yaptık, birçok meslektaşımız aşısını yapıldı" dedi. - ERZURUM

Ermed'den 'Medya ve STK buluşması' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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