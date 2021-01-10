Erman Toroğlu kimdir? Erman Toroğlu kaç yaşında? Erman Toroğlu nereli? Erman Toroğlu eşi kimdir?

Sivri dilli açıklamaları ve televizyon programlarında futbol adına yaptığı yorumları ile yıllardır dikkat çeken Erman Toroğlu kimdir? Erman Toroğlu kaç yaşında? Erman Toroğlu nereli? Erman Toroğlu eşi kimdir?

Erman Toroğlu futbol adına yaptığı sivri yorumları ve analizleri ile televizyonun en dikkat çeken yorumcularından bir tanesi. Peki Erman Toroğlu kimdir? Erman Toroğlu kaç yaşında? Erman Toroğlu nereli? Erman Toroğlu eşi kimdir?

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

24 Kasım 1948, Ankara doğumlu Türk eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarı olan Erman Toroğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

Lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile, 70 yaşındayken, Kasım 2017'de anlaşmalı olarak boşanan Erman Toroğlu'nun iki çocuğu bulunmaktadır.

ERMAN TOROĞLU EŞİ KİMDİR?

Erman Toroğlu'nun çarpıcı açıklamalarından sonra 2017 yılında uzun soluklu ilişkilerini ve evliliklerini bitiren ikili ıoldukçaskain bir boşanma ile yollarını 2017 Kasım ayında ayırdılar.